Así desveló Ana Belén que fue víctima de un abuso sexual por parte de un director de cine: "Me arrinconó contra la pared y me besó"

"Me pasó. Esto me pasó", lamentaba Ana Belén en esta entrevista con Jordi Évole. "Me pasó. Fuera de rodaje. Con un director. Yendo por la calle, de noche, en la calle. Me arrincona contra la pared y me besa", relataba la artista en este programa de la anterior temporada de Lo de Évole cuando su entrevistador sacaba a relucir el movimiento 'Me too'.

La artista no recordaba cómo había reaccionado ante ese episodio de violencia sexual que sufrió en primera persona."Yo qué sé. Supongo que me daría esa risa nerviosa que te da ante una situación violentita. Pero sabía que pensaba 'estoy deseando llegar pronto a mi hotel'", rememoraba.

"Y luego tuve que rodar toda la película con él. Y no hubo nada", añadía.

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Lo de Évole de 2024 que laSexta vuelve a emitir esta noche.