Ana Belén atravesó lo que ella misma recuerda como "una época jodida" cuando ella y Víctor Manuel se endeudaron tras meterse en el mundo del cine. "Habíamos tenido muchos problemas económicos con la productora", recordaba la artista en Lo de Évole. "Fue una época terrible, porque económicamente fue fatal", reconocía la artista, que relataba que acumularon "muchas deudas".

"Fue una época muy triste, yo no fui nada feliz", relataba. Un duro momento que, según confesaba la cantante, también les afectó como pareja: "Fue difícil porque no podíamos echarnos nada en cara, los dos estábamos ahí, pero fue un momento que yo no sabía cómo saldríamos", admitía.

Puedes escuchar su honesto relato sobre uno de los peores momentos de su vida en el vídeo que ilustra estas líneas.