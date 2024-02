En su entrevista de este domingo, Jordi Évole pregunta a Ana Belén si ha sufrido en carne propia el edadismo, la discriminación por razón de la edad, en su carrera profesional. "¿Te ha pasado lo que le ha pasado a algunas actrices que, a partir de según qué edad, los papeles han ido menguando y te han dejado de llamar tanto como te llamaban antes?", plantea el presentador, ante lo que la actriz responde afirmativamente.

"Yo antes compaginaba el teatro y el cine, pero hacía más cine y excepcionalmente hacía teatro. Yo hacía teatro a lo mejor cada cuatro años o cada cinco", explica Ana Belén, que añade: "Noté que de repente los personajes que me ofrecían cinematográficos eran poquísimos y tenía mucho tiempo para hacer teatro, de hecho hace muchos años que hago teatro sobre todo".

De hecho, precisa, la última película que hizo como protagonista fue 'Cosas que hacen que la vida valga la pena', hace ya 20 años. ¿Le molesta esto? "No me he planteado si me jode, sigo trabajando y hago giras y si paro de cantar, afortunadamente tengo mucho trabajo en teatro", responde la actriz y cantante, tal y como puedes ver en el adelanto que ilustra estas líneas. La entrevista completa, este domingo a las 21:30 horas en Lo de Évole.