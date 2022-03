Este domingo 27 a las 21:25, Jordi Évole conmemorará el aniversario del filme 'Belle Epoque'. Esta película de Fernando Trueba fue la segunda película española en conseguir ganar un Oscar, recibiendo el reconocimiento internacional de público y crítica.

En esta nueva entrega de Lo de Évole, el periodista reunirá en la misma casa al director de la película y a gran parte de su reparto. Penélope Cruz, Ariadna Gil, Maribel Verdú y Miriam Díaz-Aroca conversarán con Jordi Évole y Fernando Trueba sobre cómo este filme cambió sus vidas, aunque no siempre con el mismo resultado.

También aparecerá el actor Jorge Sanz, que interpretó a uno de los protagonistas de 'Belle Epoque'. En el vídeo que acompaña a la noticia puede verse un adelanto del programa en el que Jordi Évole afirma: "Me he pasado gran parte de mi adolescencia queriendo ser Jorge Sanz". El protagonista de la película no duda en contestar al periodista: "Se va a cagar".