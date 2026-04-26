Alejandro Sanz, sobre por qué no habla de política en sus conciertos: "Estamos en contra de las guerras, pero no necesito explicarlo"

Paseando por Washington con Jordi Évole, Alejandro Sanz se reconoce como un hombre más sereno para hablar en sus conciertos de lo que de verdad importa para él: los sentimientos. La política la deja para fuera del escenario, pero también tiene su opinión acerca de Trump o Mujica.

Alejandro Sanz da "turras" en sus conciertos. Más que en su primera gira, cuando tenía que rellenar hora y media y solo tenía diez canciones. Al menos, eso es lo que él piensa. Así se lo confiesa a Jordi Évole mientras pasea por Washington con él en este último programa de la temporada de Lo de Évole. El entrevistador le acompaña en esta gira por EEUU y, tras presentarle a sus músicos, entre concierto y concierto, Alejandro también canta, pero en sentido figurado. Habla sobre su vida personal, su depresión, el amor... y también sobre política. Aunque de eso, en el escenario, no dice ni media palabra.

Cuando conversa con su público, no hay guion. "Puedo decir la misma cosa y la contraria", admite. Pero nunca se va pensando que no tendría que haber dicho 'tal o cual'. "Yo no me pongo a hablar de nada que no tenga que ver con las emociones, las canciones y las sensaciones. Para hablar de todo lo demás hay tantos espacios... Y todo el mundo habla de lo que nos distancia y nos separa. Creo, firmemente, que lo mejor que hago es cantar y hablar de las emociones", afirma.

Eso sí, tanto él como sus músicos tienen su opinión sobre lo que ocurre, y muy parecida. "Todos estamos en contra de las guerras, de la discriminación, pero eso son cosas básicas. No necesito hablar de eso. Yo canto una canción y hablo de la emoción. En círculos pequeños, todos hablamos. Las cosas se demuestran con las acciones", reflexiona.

En ese momento recuerda a Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, recientemente fallecido y entrevistado por el mismo Jordi Évole poco antes de morir. "Yo creo en las personas", dice con él ya en mente. "Me fascinaba como persona, pero como político, no vi su obra. Mucha gente me ha hablado de su obra, pero viendo cómo es como persona no puedo esperar solo que sea una persona digna y con dos dedos de frente, con sentido común y corazón".

De manera muy diferente opina sobre Donald Trump. Por su culpa, todas las mañanas se sorprende al ver amanecer un nuevo día. "Piénsalo bien, en manos de quién está el mundo, y dime si no tienes un poco de temor. Este tío un día se levanta con el pie izquierdo y nos mandan al carajo", se teme.

Jordi reconoce que siente aversión hacia gente como el actual presidente de EEUU. "Es un personaje que produce mucho rechazo. También aquí, en este país", coincide en señalar Alejandro Sanz. No es casualidad que sus pasos le lleven al monumento a Lincoln. Lo que les extraña es que Trump aún no le haya cambiado el nombre.

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