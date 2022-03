En 'Lo de Evole' del pasado domingo, la protagonista ha sido la autora de novelas eróticas Megan Maxwell, pero Jordi Évole no ha sido el único en hacer preguntas. La escritora no ha titubeado al cuestionarle y Évole ha tenido que dar más de una respuesta.

Aunque él ha confesado que no se siente muy cómodo hablando de sexo: "A mí es un tema que me corta, siempre me ha cortado mucho hablar de sexo, públicamente". La autora ha llegado a proponerle incluso participar en algún evento de 'swingers'.

"El mundo 'swingers' es el mundo de intercambio de parejas", explica la Megan Maxwell que confiesa que nunca ha ido a ninguna cita de ese tipo, pero que no le importaría probar e invita a Évole a hacerlo: "¿Vamos?".

"No tengo muchas cosas que hacer", asegura Évole. "Lo pensamos", contesta Maxwell. Puedes ver la reacción completa en el vídeo superior de esta noticia.