Nietos y abuelos, unidos por las urnas este 28A: así ha cambiado la manera de votar en las elecciones

Al salir de la universidad, Guillermo visita a su abuela para merendar y compartir sus impresiones sobre los comicios. Ambos van a votar este 28A. Para él, es la primera vez en ejercer su derecho a voto en unas elecciones; para ella, votar se ha convertido en el ritual de cada año desde el inicio de la democracia.

"Cuantas veces has votado, abuela?", le pregunta Guillermo a su abuela. "No lo sé porque tengo malísima cabeza, pero sé con certeza que he votado siempre que he tenido la ocasión".

La primera vez que esta mujer octogenaria participó en las elecciones fue la primera vez que los ciudadanos españoles pudieron hacerlo. "Había personas muy ilusionadas, y otras con cierta inquietud porque decían que las cosas no iban mal", relata.

Guillermo, por su parte, cuenta que la mayoría de sus amigos van a votar este 28A, y que los que no lo van a hacer es "porque no creen en la política". Para su abuela, es "una pena que no hagan valer su voto para que las cosas mejoren y haya cambios de algún tipo", aunque confiesa que "ningún partido es perfecto".

Uno de los consejos que Blanca le da a su nieto es que "lea el programa y no se deje influenciar por los demás". Guille asegura que no conoce a ningún otro político que los que hay actualmente y manifiesta las ganas por ir a votar con sus compañeros. "Aunque no seamos afines, me hace ilusión el hecho de compartir el momento", señala.