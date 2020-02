Cristina Pardo ha lanzado una reflexión en pleno directo de Liarla Pardo y ha criticado las actitudes de Pedro Sánchez y la vicepresidenta Carmen Calvo "diciendo que Venezuela no le importa a nadie" tras la polémica por el encuentro entre el ministro José Luis Ábalos y la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez.

"¿De verdad estamos hablando solamente de Venezuela o de un ministro que no ha dicho toda la verdad y de un Gobierno que está siendo opaco con las explicaciones de algo que ha pasado?", se ha preguntado.

"A mí me da igual que sea de Venezuela o de otro tema, no han dicho la verdad. Un político no debe mentir porque va en detrimento de todos. No estamos hablando de si Venezuela le importa a cinco o a diez", ha zanjado.