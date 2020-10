De sobra es conocida la confianza que mantiene Francisco Marhuenda, director del diario 'La Razón', con la presentadora y periodista Cristina Pardo. Pero no sólo con ella; también, con el profesor y exconcejal socialista Antonio Miguel Carmona.

Con ellos ha compartido Marhuenda una divertida broma en Liarla Pardo que ha desatado las risas en el resto de tertulianos del programa. Todo ha comenzado porque el periodista se ha levantado de la mesa de Liarla Pardo para atender una llamada. Una acción que habría pasado inadvertida si Cristina Pardo no lo hubiera destacado.

"Voy a dejar que pase Paco Marhuenda porque ha salido a hablar por teléfono, no se crean ustedes que le hemos echado ni que le ha pasado nada", ha bromeado la presentadora de Liarla Pardo, que ha añadido: "Paco es así, tan pronto organiza la portada de mañana como sale a hablar por teléfono o a preparar las clases de la facultad".

Marhuenda se ha unido a Cristina Pardo y ha asegurado en pleno directo: "Me ha llamado el presidente para ofrecerme el Ministerio de Sanidad, y he dicho que no, que mejor Carmona". Sus palabras han provocado las carcajadas de Carmona, que previamente había hecho una broma similar con Marhuenda cuando le ha visto levantarse para atender una llamada.