Habla el dueño del edificio de Lavapiés del que han sido desahuciadas cuatro familias: "Ni vamos a hacer pisos turísticos ni les íbamos a subir la renta un 300%"

Liarla Pardo habla con el dueño de las viviendas de las que fueron desahuciadas cuatro familias en Argumosa 11. Pedro Aguado explica que "estas personas ya venían teniendo problemas con los pagos", que "unas veces" pagaban y otras no" y que, además "daban problemas en la vivienda".

Aguado asegura que es entonces cuando "presenta la demanda por impago" que es "la que ha causado el desahucio". El propietario asegura que les mandaron "un burofax diciendo que si no pagaban se iban", pero pone en duda que los desahuciados han "recibido burofaxes amenazantes" como defienden los afectados.

Las familias desahuciadas defienden que no pagaban porque les iban a subir un 300% el alquiles, algo que niega rotundamente Aguado: "Eso es una barbaridad, es mentira. Hemos negociado, decimos 'venga por no tener problemas y por hacer las cosas bien vamos a subírtelo de 600 euros a 700 euros', y que nos vengan a decir que no negociamos y que encima amenazamos…".

Pedro Aguado asegura que no va a "hacer pisos turísticos ni nada por el estilo" y explica que ellos son "propietarios particulares" que tienen "un fondo inmobiliario" y no van a "subir la renta a 1.700 euros ni un 300% ni nada por el estilo". Dice que han "recibido en herencia" los pisos y que "si esto se despolitiza" a lo mejor pueden sacarle "un rendimiento".