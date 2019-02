El drama que viven las familias que fueron desahuciadas de su casa en Lavapiés, Madrid: "No tengo ni un vaso para beber agua"

Tras ser desahuciadas de sus casas, hablamos con las familias de Argumosa 11, en Lavapiés, Madrid.

Juani, una de las desahuciadas cuenta cómo fue el momento en el que la Policía llegó al edifico. "No nos dio tiempo a nada. Yo esperaba que esto llegase a su final, pero no así", cuenta, y añade: "Vimos que arrastraban a la gente que estaba abajo. Fui yo la que les dije a la Policía que, por favor, parasen".

Tanto Juani como Pepi se niegan a abandonar su antiguo hogar y han pasado la noche en casa de unos vecinos porque, en el caso de Juani, afirma que "la casa no estaba condicionada" para su hija y agradece que sus vecinos les hayan "abierto las puertas de su casa".

"La verdad que cuando he pasado delante de la casa he tenido que llorar, no lo puedo remediar", lamenta Juani.

"Yo ahora mismo no tengo ni un vaso para beber agua",cuenta, por su parte, Pepi, otra de las personas desahuciadas de Argumosa 11. Pepi dice que de cara a al futuro, no saben lo que van a hacer. "Lo único que pedimos es una casa digna, como hemos tenido y hemos pagado durante 20 años", declara.

Rafael, otro de los desahuciados denuncia que les hayan desahuciado de su casa cuando tiene una "hermana discapacitada" y explica el motivo por el que dejaron de pagar el alquiler: "Nos enteramos de que van a poner los alquileres de 800 a 1.400 o 1.500 euros al mes por lo que dejamos de pagar para intentar presionar. La conclusión es que nos quieren echar porque quieren alquilarlo".

Por su parte, Liarla Pardo también ha hablado con el dueño del edificio de viviendas. Pedro Aguado asegura que los desahuciados "mienten" en sus argumentos. Que él no les iba a subir un 300% el precio del alquiler ni quiere hacer pisos turísticos.