¿Cuáles son los cinco arrepentimientos más comunes entre las personas cuando están llegando al final de su vida? Es lo que Cristina Pardo y el equipo de Liarla Pardo han analizado en el programa después de que una enfermera canadiense de cuidados paliativos haya revelado en un libro de qué se arrepienten más los enfermos antes de morir.

¿Qué le decían estos pacientes? El primer arrepentimiento: ojalá hubiera tenido el valor de vivir la vida que quise, no la que los demás esperaban de mí; el segundo: ojalá no hubiera trabajado tanto; el tercero: ojalá hubiera tenido el valor suficiente para expresar mis sentimientos; el cuarto: ojalá hubiera mantenido el contacto con mis amigos; el quinto: ojalá me hubiera permitido ser más feliz.

La psicóloga Ana Isabel Gutiérrez ha destacado que todos esos arrepentimientos "tienen componentes emocionales", y ha ahondado en esta cuestión: "Es la parte trascendente, el amor, el vínculo, los deseos y anhelos. En ningún momento sale el conseguir cosas. Lo sobrevaloramos mucho cuando lo importante es vivir experiencias con personas que nos hagan felices".

En esta línea, Gutiérrez también ha señalado que en la mayoría de ocasiones "te arrepientes más de cosas que no has hecho", y ha precisado: "La gente no se suele arrepentir de lo que ha hecho, a no ser que fuera tremendamente dañino para terceras personas. Pero depende de la capacidad de empatía que tenga".