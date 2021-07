Gonzalo Miró se traslada hasta la casa de los padres de Cristina Pardo, como sorpresa de despedida de Liarla Pardo, para entrevistar a su familia y amigas de la infancia y conocer así los orígenes de la presentadora. "Hemos sido muy buenos y hemos cortado los nombres que escribías en los cuadernos de clase", destaca Gonzalo Miró a Cristina Pardo, que afirma que solo escribía uno.

"En ese momento no me hacía ni caso, pero luego con el paso de los años ahí le tenía yo, comiendo de mi mano", afirma entre risas la presentador, que manda un saludo al chico: "Un saludo para Mikel que no me hizo ni caso, él se lo perdió". Puedes ver el momentazo en el vídeo que acompaña a estas líneas.

Los padres y amigas de Cristina Pardo destapan lo nunca visto

"Aquí es donde abría la ventana y se fumaba un cigarrito, pero ella lo negaba", recuerda entre risas el padre de Cristina Pardo durante el reportaje de Gonzalo Miró sobre los orígenes de la presentadora.