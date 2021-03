Silvia Abril ha contado cómo ha pasado estos días en los que su amigo, el actor Jordi Sánchez, ha estado ingresado grave en una UCI con coronavirus. "Estos 24 días que él ha estado bocabajo, intubado en una UCI como tantas otras personas, le hinché el móvil a mensajes, a canciones, le hablaba de su mujer y de cómo lo estaba viviendo...", ha recordado, sin poder evitar emocionarse.

Así, ha explicado que cuando por fin se despertó y encendió el teléfono "quedó sepultado de amor", y que le ha instado a que cuente él mismo cómo ha vivido todo. Además, la actriz ha hablado de los negacionistas: "Pienso que a esas personas no se les ha muerto nadie de COVID-19, porque si no no hablaría así de esta enfermedad", asegura.