El presidente de Cantabria y secretario general del Partido Regionalista de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha afirmado en Liarla Pardo que espera que la prórroga del estado alarma que va a presentar el Gobierno sea "diluida y blanda". "Votaríamos que sí si se nos da a los presidentes autonómicos la posibilidad de decidir y no sólo de proponer y escuchar", ha manifestado el presidente de Cantabria.

En este sentido, Revilla ha afirmado que los presidentes quieren ser "responsables en una bilateralidad" entre el Gobierno de España y ellos "de cara a decidir qué cosas se pueden levantar, por ejemplo, en Cantabria porque son de pura lógica".

"¿Tú crees que hay alguien que conoce mejor un territorio que el que vive en él? Si yo te digo que no hay un metro cuadrado de esta tierra que no haya pisado, ¿tú crees que va a saber más un gabinete oculto que está en Madrid de técnicos de la realidad de Cantabria? ¿Cómo va a ser peligroso que un señor vaya a pescar a la costa?", se ha preguntado.

Así, el secretario general del Partido Regionalista de Cantabria ha vaticinado que "si se da una cogobernabilidad efectiva en los temas pendientes que conocen mejor las Comunidades Autónomas que el Gobierno de España, saldrá adelante la prórroga del estado de alarma".

"Si no, no creo que salga. Estado de alarma sí, pero siempre que seamos las CCAA las que digamos si un señor puede andar por bicicleta no solo en su municipio, sino por el resto de Cantabria", ha defendido Miguel Ángel Revilla.