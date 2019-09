Cristina Pardo ha entrevistado al periodista Pedro J. Ramírez en Liarla Pardo para que analice la actualidad política y de su opinión sobre lo que puede pasar tras las elecciones generales convocadas para el próximo 10 de noviembre.

'El Español' publica una encuesta que desvela que el PSOE de Sánchez caerá el 10N, algo completamente contrario al último CIS de Tezanos. Pedro J. explica que esa bajada se debe a la irrupción de "Errejón" y a "que gran parte de los españoles responsabiliza a Sánchez de la no investidura".

El periodista asegura que cree que "Sánchez va a ganar las elecciones", pero que "no sabemos con qué margen". Es por esto que confiesa que su preferencia sería un acuerdo PSOE-PP: "El PSOE tiene que ser parte de esa solución transversal. A mí no me gustaría que la política española estuviera hipotecada ni por Vox ni por Podemos".

"Son partidos de distinta naturaleza pero en ambos caso proponen soluciones facilonas, sencillas, de brocha gorda, a problemas muy complejos", defiende Pedro J. Por eso habla de la gran coalición: "Se puede constituir un sistema de estabilidad constitucional con dos partidos principales, PSOE y PP, y dos complementarios, Ciudadanos y Más País de Errejón".

El presidente ejecutivo de 'El Español' pide abandonar los bloques izquierda y derecha y formar un gobierno estable que pueda afrontar las reformas que necesita España: "No creo que una solución basada en uno de los bloques, izquierda y derecha, vaya a servirnos para resolver problemas tan complicados como tenemos".

Por otro lado, Pedro J. Ramírez ha opinado sobre la crisis en Ciudadanos y el papel de Albert Rivera. El periodista cree que Rivera "siempre se arrepentirá de no haber formado una mayoría con Pedro Sánchez".