La opinión de Javier Clemente sobre la mayoría de los políticos: "Son muy malos, unos mentirosos y unos chorizos"

Cristina Pardo pregunta a Javier Clemente en Liarla Pardo sobre cómo la situación actual de la política en España. El seleccionador de Euskadi se muestra muy crítico con la mayoría de políticos, a los que califica de "muy malos, mentirosos y chorizos": "No me gusta la deslealtad, si yo te apoyo, te apoyo para todo".

Además, el exseleccionador nacional de fútbol afirma Sánchez no le cae mal: "En general me parece un tío coherente aunque hará cosas que no entiendo muy bien. Me pongo un poco del lado de todo al que ponen a parir". Preguntado sobre el PP, el entrenador confiesa que "nunca le votaría".

Por otro lado, Javier Clemente recuerda con Cristina Pardo cómo era vivir en el País Vasco en los peores años de ETA: "Había que tener mucho cuidado". Además, señala que "decidir la vida o la muerte no corresponde a nadie".

El entrenador también defiende la elección de Gerard Piqué de dejar la selección española y de hablar sobre temas políticos como el procés catalán: "Es un tío que hace lo que siente".

Preguntado por Cristina Pardo sobre la polémica exhumación de Franco, el seleccionador de Euskadi lo tiene claro: "Los que deben hablar son las familias de las víctimas. Yo ni sé dónde está el Valle de los Caídos".

Por último, reflexiona sobre la propuesta de Vox de que "los españoles de bien" puedan "disponer de un arma": "Que alguien pueda disparar a otro es complicado, pero si se meten en tu casa, ¿no puedes hacer nada?".