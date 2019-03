María Jesús Montero: "La exhumación de Franco no es electoralismo, era importante culminar el proceso antes de las elecciones"

María Jesús Montero ha hablado en laSexta Noche de impuestos, Cataluña, reforma laboral, Franco y propuestas que no han salido adelante del Gobierno de Pedro Sánchez. Mira aquí su entrevista completa.

Para la ministra Montero "todos los socialistas saben que no ha habido cesiones ni concesiones al independentismo" y asegura que a las "pruebas" se remite cuando "no hay Presupuestos".

También ha hablado de Andalucía y la crisis con el PSOE andaluz: "Hablar de regeneración del PSOE de Andalucía no fue afortunado por parte de Ábalos. La relación entre Pedro Sánchez y Susana Díaz es cordial en los actos, en privado no lo sé".

María Jesús Montero se ha lamentado de no haber podido "publicar la lista de amnistiados fiscales" en esta legislatura, y de no haber derogado la reforma laboral porque "no hay mayoría".

María Jesús Montero responde a la polémica propuesta del PP sobre las migrantes: "Es una declaración xenófoba y un chantaje a las mujeres"