David de Jorge ha recordado que la última vez que estuvo en Hong Kong con Martín Berasategui comieron "alguna mierda". "¡Cómo no van a tener coronavirus con las marranadas que comen! Yo alucino", ha expresado el cocinero.

"Un día estábamos celebrando mi cumpleaños en Hong Kong con nuestros equipos, fuimos a cenar y yo no sé cómo no se les quedaron los ojos redondos de habernos dado esa cena que fue horrorosa", ha contado Berasategui, a lo que De Jorge ha añadido: "A mí se me puso una almorrana como el Empire State, increíble", lo que ha provocado las risas en el plató.

A continuación, el cocinero vasco ha señalado que "tiene que haber de todo en el mundo". "Yo creo que estamos muy desconectados y la civilización tiene que comer mucho con su madre en casa", ha apostillado.