El próximo 10 de noviembre se producirán las cuartas elecciones generales desde 2016. La falta de acuerdo entre los políticos antes de que se convocaran los próximos comicios fue uno de los motivos de discusión entre el actor José Sacristán y la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, a la que acechó a las puertas del teatro en el que presentaba su última obra para pedirle que llegaran a un acuerdo entre ambas formaciones.

Por ello, el anuncio de la repetición electoral no sentó bien al actor: "No es nuevo esto del no entendimiento de las izquierdas", ha recriminado Sacristán en una entrevista con Cristina Pardo en Liarla Pardo.

Para el actor, "inocentes no son ninguno", aunque "hay niveles de culpabilidad" en el bloqueo político: "Creo que el señor Iglesias se preocupó demasiado de saber a cuánto estaba el kilo de ministerios, más que de otras cosas".

Por eso, según él propio ha afirmado, la división entre la izquierda "está asumida", y la escisión de Más País "la veía venir": "He puesto la voz en la campaña a Podemos y he votado a Podemos, pero veía unas conversaciones con diferencias de criterio", ha asegurado el actor, que ha reconocido que siempre ha estado "más cerca de la opinión de Errejón que de la de Pablo Iglesias".

El 'no' de Rivera a Sánchez fue otro de los hitos que hicieron inviable un Gobierno formado por ambos. Así, el actor ha asegurado que la irrupción de Ciudadanos y Podemos creó unas expectativas en el panorama político que no se han cumplido": "En Rivera, ahora diciendo que hay tiempo perdido, hay una falta criterio, de una línea a seguir".

El caso del líder de Ciudadanos es un ejemplo más de que la "responsabilidad" caracterizó la transición, pero el "relativismo" es el que domina actualmente en la política a juicio del actor: "Hay relajación para atender a unas prioridades que son las que el país necesita".

Aún así, Sacristán se ha mostrado firme: hay que ir a votar. "Los políticos no han venido de una nave espacial, son la gente a las que miles de personas aplauden y jalean. El político solo no sirve para nada, a veces lo que nos parece de torpeza es lo que esta gente hace para satisfacer a su gente", ha concluido. Porque, según el actor, "esta gente nos representa, no somos mucho mejores".

Otros momentos destacados

Además, José Sacristán se muestra muy crítico con la afirmación del político de Vox, Javier Ortega Smith, sobre las 'Trece Rosas' y le responde de forma tajante en Liarla Pardo.

Sobre la situación en Cataluña, Sacristán se pregunta "cómo es posible que entre los dos millones de separatistas no haya nadie que llame la atención al señor Torra y le diga que es un impresentable": "Yo no los condenaría por rebelión, sino por chapuzas".

Por otro lado, Cristina Pardo y el actor José Sacristán hablan sobre la vida y la muerte. Después de que Sacristán reflexione sobre qué es la felicidad, el actor destaca que no tiene miedo a la muerte sino a la incapacidad.

Por eso, Sacristán lamenta que haya gente en contra de la ley de la eutanasia: "Es un cinismo miserable de la defensa a la vida".