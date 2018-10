Iñaki Gabilondo: "Me ha maravillado cómo Casado hizo la carrera tan rápido"

Iñaki Gabilondo, "enfadado" con Casado por decir que el problema de la eutanasia no existe: "Está perdido"

Iñaki Gabilondo asegura en Liarla Pardo que "hay mucha gente que dice demasiadas tonterías" en referencia a Casado y el problema de la eutanasia: "O es un niño muy pequeño o está perdido. Que no tenga mucha gente alrededor que le diga 'por favor no digas esa idiotez que se van a reír de ti'".

Iñaki Gabilondo: "Iglesias y Errejón tienen porvenir político, lo que pasa es que tienen mucha prisa"

Iñaki Gabilondo asegura en Liarla Pardo que los políticos de hoy en día "llegan verdes y descubren las complicaciones de la vida"en el poder y apunta que Iglesias y Errejón "tienen inmadurez vital que forma parte de la edad". Sobre VOX asegura que crecerán “mucho pero no tanto como para ser un problema".

Iñaki Gabilondo: "Las críticas a la subida del salario mínimo me parecen irritantes"

El periodista Iñaki Gabilondo asegura en Liarla Pardo que le irritan las críticas a la subida del SMI y sobre Pedro Sánchez apunta que "el tiempo no va a jugar a su favor": "Me desconcierta porque da tantos bandazos que me cuesta seguirle el rastro".

Iñaki Gabilondo: "Yo no veré como Cataluña se incorpora al proyecto colectivo español"

El periodista Iñaki Gabilondo asegura en Liarla Pardo que "el tema de Cataluña no tiene solución" y asegura que "la prisión preventiva durante más de un año para los dirigentes independentistas es excesiva": "La justicia va a ser severa con los dirigentes independentistas".

Iñaki Gabilondo: "Preguntaría a Torra si influye en decisiones judiciales porque es lo que está pidiendo al Gobierno"

Iñaki Gabilondo asegura en Liarla Pardo que la actitud de Torra es "asombrosa", ya que "que alguien pueda pedirle a un colega político que actué en una determinada línea a favor de una sentencia, podemos pensar que es lo que hace él".