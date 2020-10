Cristina Pardo entrevista en el plató de Liarla Pardo a Helena Resano, quien, junto a su marido y sus dos hijos, ha superado el coronavirus. Resano cuenta cómo se enteró de que el coronavirus había entrado en su familia. "Terminé el informativo y me fui a casa, ahí me encontré con que Emma tenía síntomas y que le acaban de hacer la PCR en el ambulatorio", recuerda la periodista, que explica que "cómo y cuándo te va a tocar y cómo vas a reaccionar tú es una lotería".

Y es que la presentadora de laSexta Noticias recuerda que su hija, joven y sin ningún tipo de patologías, fue la que más sufrió el COVID-19. "Estamos cansados de ver casos de gente sin patologías que acaba mal, así que pasas miedo los primeros días", explica Resano, que recuerda cómo su hija estuvo tres días sin que le bajara la fiebre de 39.

"Ahí es cuando te asustas, sabes que es un COVID y no sabes hacia dónde va a ir. Estás confinado en casa y no tienes absolutamente nada", explica la presentadora, que recuerda cómo su hija "no comía y se dormía todo el rato", algo que preocupaba especialmente a Resano.

Eso sí, la periodista afirma que se lo tomaron con calma porque tenían a gente alrededor que les atendía. En su caso, fue su hermano quien les guiaba y tranquilizaba por teléfono mañana y tarde. Preguntada por sus síntomas, Resano afirma que tuvo dolor de cabeza, mucho cansancio y perdió el olfato y el gusto, aunque rápidamente los recuperó.

Por último, la propia presentadora confiesa que desde marzo tenía un miedo constante al contagio por lo que no acababa de encontrarse bien rodeaba de mucha gente. "Una vez que ha pasado ya me he relajado porque todo ha salido bien", concluye.