Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura, ha criticado duramente a los presidentes autonómicos que han avanzado fechas de sus planes de desescalada, como ha hecho Juanma Moreno con Andalucía.

Vara se pregunta si "alguien se piensa que cada uno puede abrir los bares y las peluquerías cuando le da la gana", alegando que la gestión de la crisis del coronavirus no es "una carrera desenfrenada hacia ninguna parte".

"No se puede abrir nada mientras no haya un método. No se trata de dar fechas, se trata de tener seguro que, cuando uno decida abrir, si el más mínimo problema lo vamos a detectar", esgrime. El dirigente socialista cree que los presidentes autonómicos serían "unos irresponsables" si adelantan fechas de apertura sin haber establecido antes las "exigencias" que tienen que cumplir.

"La gente espera de nosotros que hagamos las cosas con rigor. Claro que tengo un plan -de desescalada-. Esto es un escándalo. Lo que estamos viendo de los presidentes autonómicos, compitiendo a ver quién abre antes... Yo no voy a entrar en ese juego, no estoy dispuesto a decirle la gente lo que quiere oír. A la gente hay que decirle lo que tiene que oír", critica.

Vara afirma que "en los momentos difíciles de la vida es cuando se demuestra la altura de la gente", abogando por "liderar una salida de esta crisis". "Eso no significa hacer lo que más guste, sino lo que más vale y más útil es", argumenta.