Baltasar Garzón, sobre Dolores Delgado y las filtraciones de Villarejo: "Cuando todo esto pase, alguien tendrá que esconderse"

Pardo pregunta a Garzón si no le parece "escalofriante" que entren en casa del juez que está instruyendo el caso de Villarejo. "A mí me parece muy mal que eso suceda, pero como también me pareció fatal que entraran en mi casa en el 95 cuando estaba investigando los GAL, que entraran en mi despacho y me robaran documentos, que envenenaran a mi perra, que prendieran fuego al coche de mi hija o que llenaran de símbolos nazis el de mi otra hija", ha recordado el exjuez.

En este sentido, Baltasar Garzón ha afirmado que "el Estado debe proteger e investigar quién está detrás y si lo que busca es intimidar al juez o es sustraer alguna documentación".

El jurista español también ha hablado sobre Villarejo. "Yo conocía a Villarejo como policía y porque he tenido relación con él a lo largo de una serie de años", ha contado Garzón, que asegura que la relación que mantuvo con el excomisario no "altera" su criterio que es, según dice, "la presunción de inocencia, que se llegue al fondo de la investigación y que se llegue a la responsabilidad hacia arriba".

"Se han producido hechos tremendos con filtraciones masivas, cintas que parecen manipuladas, que se hacen con morbo para atacar a personas concretas que nada tienen que ver con lo que se está investigando y lo hacen por simple ataque y despellejamiento", ha manifestado Garzón. A la pregunta de si se refería a Dolores Delgado, el exjuez ha contestado afirmativamente. "Cuando todo esto pase, alguien tendrá que esconderse por todas las barbaridades que se han dicho", ha declarado.

Por otro lado, Baltasar Garzón critica duramente a Vox en Liarla Pardo: "Cada día dice una patochada que nos traslada a momentos que no fueron idóneos para España, no caigamos en algo que es perverso en otros países".

Baltasar Garzón también critica que Pablo Iglesias haya pedido a Manuela Carmena desvelar su voto en las elecciones del 28A: "Nadie tiene derecho a exigir a otro decir a quién votará".

Además, el exjuex critica la polémica originada por la exhumación de Franco: "Se está exagerando toda esta cuestión, es tan fácil como que se produzca de una vez. Ya está bien de dignificar al dictador, es una cuestión de dignidad de las víctimas".

Por último, el exjuez habla sobre la polémica de los lazos amarillos en Cataluña y la posibilidad de detener a Puigdemont si vuelve a España: "Lo que no se puede hacer es cachondearse de las instituciones".