La "preocupación" de Baltasar Garzón por Vox: "No quiero ni nombrarlo, tenemos que cerrar el paso a la extrema derecha"

Cristina Pardo pregunta a Baltasar Garzón sobre la propuesta de Santiago Abascal de que "los españoles de bien" puedan "disponer de un arma" para la autodefensa. "Estamos en uno de los países más seguros y eficientes, no sé a qué viene hablar de las armas", responde tajante el exjuez.

Baltasar Garzón afirma que "no tiene sentido y hay otros problemas mucho más profundos en España que Vox no quiere afrontar": "Sus propuestas no tienen contenido, lo hacen para generar polémica y que los medios hablen de ellos". Por eso, el exmagistrado afirma que el partido le "preocupa" y que no quiere "ni nombrarlo": "Cada día se levanta y dice una patochada y todos se tiran al circo".

Por todo ello, Garzón destaca que las ideas del partidos sobre "la violencia de género o la memoria histórica son muy preocupantes, nos traslada a momentos que no fueron idóneos para España y que ya están superados": "Tenemos que cerrar el paso a la extrema derecha, España es diferente, no caigamos en algo que es perverso en otros países".

Además, Baltasar Garzón critica que Pablo Iglesias haya pedido a Manuela Carmena desvelar su voto en las elecciones del 28A: "Nadie tiene derecho a exigir a otro decir a quién votará".

El exjuex critica también la polémica originada por la exhumación de Franco: "Se está exagerando toda esta cuestión, es tan fácil como que se produzca de una vez. Ya está bien de dignificar al dictador, es una cuestión de dignidad de las víctimas".

Preguntado sobre la "relación a lo largo de los años" que mantuvo con Villarejo y las filtraciones del excomisario, Garzón lamenta los "ataques a personas concretas que nada tienen que ver con lo investigado", refiriéndose a la ministra Dolores Delgado. "Cuando todo esto pase, alguien tendrá que esconderse", destaca.

Por último, el exjuez habla sobre la polémica de los lazos amarillos en Cataluña y la posibilidad de detener a Puigdemont si vuelve a España: "Lo que no se puede hacer es cachondearse de las instituciones".