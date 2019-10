Liarla Pardo ha entrevistado a un mosso que trabaja como miembro de la BRIMO y forma parte del dispositivo policial desplegado en Cataluña para hacer frente a los altercados que se están registrando en las últimas semanas tras conocerse la sentencia del procés. Afirma que tanto él como sus compañeros se sienten utilizados: "Políticamente es cuando deberían resolver estos problemas. Si nos usan a nosotros es porque no los resuelven".

El mosso ha criticado que se mantuviera la orden de contención y de no actuar hasta que "se sobrepasaron los límites", y ha añadido: "Estás esperando muchas horas, recibiendo impactos de todas las maneras, con adoquines o cócteles de ácido. Esperando tanto es cuando vienen las lesiones graves". Pero ¿por qué no se dejó frenar antes los altercados?

"Entiendo que es política", ha respondido el agente, que ha continuado precisando: "Políticamente, querían ver disturbios, ver a esta gente en la calle como una demostración de fuerza". Además, ha denunciado la falta de recursos que han sufrido a la hora de enfrentar la situación: "Como Brigada Móvil nos falta dirección, mandos que te dirijan hacia un buen objetivo, pero esos mandos estan supeditados a órdenes superiores".

El agente ha reconocido que les "ha sentado muy mal" la crítica interna por la actuación de los mossos en los disturbios de Cataluña: "El cuerpo no está protegido por su presidente. Torra debería condenar la violencia en las calles y proteger a sus agentes, igual que han hecho otros presidentes y ministros del Interior".

En esta línea, ante las críticas hacia su actuación policial recibidas por otros colectivos, el mosso ha respondido que "la dureza es inferior a los ataques que recibimos. Somos humanos, tenemos pensamientos que compartimos más o menos con otras personas. Tenemos nuestra ideología, pero la apartamos para trabajar. No queremos ver esa violencia. No es lo mismo sentirlo que verlo".

El mosso ha seguido detallando cómo es vivir desde dentro los altercados que han tenido lugar especialmente en Barcelona en las últimas semanas: "Cuando tú lo sientes dices: 'Quizá la próxima pedrada me tire al suelo, hace que mi compañero caiga; quizá el siguiente golpe es definitivo'". Y añade: "En ese momento he pensado mucho en mis hijos".

Sobre la cooperación entre Mossos d'Esquadra y Policía Nacional, el agente ha destacado que "lo mejor ha sido esa unión. Se había roto por temas externos a nosotros, pero ha mejorado". No obstante, ha recordado que a los mossos les atacan "desde todas las bandas, y tú estás en medio protegiendo a unos y a otros".

Finalmente, ha valorado la situación que vive Cataluña con la cuestión independentista: "Hay un problema de mucho tiempo atrás, un problema político, de ideologías, que no se está resolviendo como se tiene que hacer. Los políticos tienen que hablar y resolver este conflicto, y no alentarlo o calentarlo. Con la violencia no se acabará nunca este conflicto. No daremos la vida por ellos porque ellos no la van a dar por nosotros".

El mosso también ha descrito con precisión algunos de los episodios de violencia que vivió trabajando como agente en activo en Cataluña. Recuerda especialmente la ocupación del Aeropuerto de El Prat: "Nos superaba la masa, y nos tiraban de todo: carritos de maleta, extintores, vallas, botellas... Nos faltaba el edificio entero". Aquí puedes ver el resto de la entrevista.