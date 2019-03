Así de tajante responde Mercedes Milá a las declaraciones machistas de Pablo Casado y el papa Francisco

Cristina Pardo le pregunta a Mercedes Milá sobre su opinión acerca de las declaraciones de Pablo Casado sobre el aborto en las que afirmaba el presidente del PP que "es bueno que las mujeres embarazadas sepan lo que llevan dentro, una vida autónoma".

"Qué suerte tenemos de que exista Casado que les explique a las mujeres lo que el jamás podrá tener dentro", responde Milá de forma irónica. La periodista critica además, que es "profundamente duro para las mujeres oír eso porque ninguna mujer que aborta lo hace sin un sufrimiento".

En su opinión, "Pablo Casado es demasiado joven y todavía no se ha enterado de la fiesta porque si no, no habría dicho eso"

Mercedes Milá también se refiere al papa Francisco y a sus declaraciones en las que dijo que "todo feminismo acaba siendo un machismo con falda" y lanza una advertencia al papa: "Yo soy feminista y mucho cuidado como me llames machista porque te denuncio en el Tribunal Supremo",

Durante la entrevista, Mercedes Milá ha hablado sobre su pasión por los libros (además de periodista y presentadora, es librera). "Yo prohibiría a la gente joven leer, para que al final acaben leyendo", asegura.

La periodista tuvo depresión durante dos años, ahora tiene claro qué podía haber hecho para no sufrir tanto.

Milá también ha dejado espacio para temas un poco más distendidos, aportando unos escatológicos consejos sobre "pedos" y heces. "¿Cuándo haces caca flota y se hunde?", ha preguntado la entrevistada a Pardo.

La presentadora también ha tenido unas palabras sobre la corrupción. Mercedes Milá cree que no se puede comparar la corrupción del PP con la del PSOEporque "Gürtel es el gran titular de la corrupción endémica de un partido".

Sobre Cataluña, la presentadora es muy clara: pide diálogo a los partidos políticos y alerta de la aplicación de nuevo del 155.

La periodista ha negado a Cristina Pardo que sea independentista, además de asegurar que no le importan las banderas, aunque con una excepción.

La presentadora reconoce en Liarla Pardo que Vox le da "miedo" y cuenta que tiene aprecio a Santiago Abascal.