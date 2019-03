Mercedes Milá: "Yo prohibiría a la gente joven leer, para que al final acaben leyendo"

La entrevista comienza con una confesión de la periodista Mercedes Milá: "Me he puesto unos zapatos especiales para ti", le dice a la presentadora, que apunta: "De color Sexta".

Además, Milá no ha ido sola a la entrevista, ya que le acompaña su perro Scott que pone nombre al programa que estrena, 'Scott y Mila'. "No aseguro que no se vaya a mover", bromea la periodista sobre su compañero de sofá.

De su nuevo programa, asegura que "es otro mundo, puedo hablar como he hablado hasta ahora en mi vida". Y añade que, tanto el lenguaje como la repercusión y los mensajes, son otros. "El miedo desaparece. No miramos las audiencias", señala.

Sobre si está de acuerdo con la frase de "cuanto mas conozco a las personas mas quiero a mi perro", admite que no la pilla. "Es verdad que quiero mucho a mi perro, pero todavía no he llegado a esa locura", apunta, y añade: "Le quiero mucho, pero sigo queriendo más a las personas".

¿Y la a frase de Groucho Marx que dice "fuera del perro un libro es probablemente el mejor amigo del hombre"? Milá, que tiene un perro y es librera, tiene más clara esta respuesta: "Yo no viviría sin libros". Asegura que "no es necesario leer, es una suerte".

La periodista afirma que "a la gente joven les prohibiría leer", y lo usaría como "táctica para que al final acabasen leyendo". Y explica que hasta ahora, "se ha hecho lo contrario, obligando a los pequeños a leer libros que no entendían".

Además, durante la entrevista Milá ha aprovechado para enviar un mensaje a las personas que atraviesan una depresión: "No perdáis la esperanza y pedid ayuda".

Y también ha dejado espacio para temas un poco más distendidos, aportando unos escatológicos consejos sobre "pedos" y heces. "¿Cuándo haces caca flota y se hunde?", ha preguntado la entrevistada a Pardo.

La presentadora también ha tenido unas palabras sobre la corrupción. Mercedes Milá cree que no se puede comparar la corrupción del PP con la del PSOEporque "Gürtel es el gran titular de la corrupción endémica de un partido".

Sobre Cataluña, la presentadora es muy clara: pide diálogo a los partidos políticos y alerta de la aplicación de nuevo del 155.

La periodista ha negado a Cristina Pardo que sea independentista, además de asegurar que no le importan las banderas, aunque con una excepción.

Mercedes Milá se declara feminista y anima a las mujeres a que salgan a las calles el 8 de marzo. Además responde a los comentarios machistas de Pablo Casado y al papa Francisco.

La presentadora reconoce en Liarla Pardo que Vox le da "miedo" y cuenta que tiene aprecio a Santiago Abascal.