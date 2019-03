Xevi Verdaguer, especialista Medicina Integrativa, le ha mandado un vídeo a Mercedes Milá en Liarla Pardo para pedirle que explique todo lo que ha aprendido sobre los tratamientos que realiza sobre heces y gases.

Para Mercedes Milá este médico "es un genio" y antes de conocerle "nunca" le habían "analizado la caca". Verdaguer analiza las heces de las personas y "te dice lo que tienes en el intestino y hasta cómo fue el parto de tu madre".

Al identificar las bacterias del intestino trata diferentes afecciones. Mercedes Milá se sabe la lección del dedillo, y se anima a dar consejos en Liarla Pardo. "¿Cuándo haces caca flota y se hunde? Si se queda flotando no va bien".

También tiene consejos sobre los "pedos". La presentadora desvela que "si son muy olorosos algo no va bien" y pide que "nunca hay que aguantarse un pedo". Además hace una revelación: "Me he tirado pedos en programas de la tele, pero tengo cuidado porque enseguida notas si va a oler o no".

Además, durante la entrevista, Milá ha tocado temas más delicados, y ha aprovechado para enviar un mensaje a las personas que atraviesan una depresión: "No perdáis la esperanza y pedid ayuda".

También ha hablado sobre su pasión por los libros (además de periodista y presentadora, es librera). "Yo prohibiría a la gente joven leer, para que al final acaben leyendo", asegura.

La presentadora también ha tenido unas palabras sobre la corrupción. Mercedes Milá cree que no se puede comparar la corrupción del PP con la del PSOEporque "Gürtel es el gran titular de la corrupción endémica de un partido".

Sobre Cataluña, la presentadora es muy clara: pide diálogo a los partidos políticos y alerta de la aplicación de nuevo del 155.

La periodista ha negado a Cristina Pardo que sea independentista, además de asegurar que no le importan las banderas, aunque con una excepción.

Mercedes Milá se declara feminista y anima a las mujeres a que salgan a las calles el 8 de marzo. Además responde a los comentarios machistas de Pablo Casado y al papa Francisco.

La presentadora reconoce en Liarla Pardo que Vox le da "miedo" y cuenta que tiene aprecio a Santiago Abascal.