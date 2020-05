Cristina Pardo entrevista en Liarla Pardo a Antonio Zapatero, viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. El que fuera director del hospital de campaña de Ifema defiende que "Madrid estaba claramente preparada para pasar de fase".

Zapatero afirma que esta semana se ha atendido toda la demanda de test PCR en Atención Primaria y que los casos de nuevos contagios no parar de disminuir, por lo que no encuentra "razones técnicas" para que la Comunidad no haya pasado a la fase 1. Además, el viceconsejero recuerda que "la densidad de población de Madrid es inferior a la de Valencia" y esta última sí ha pasado.

Por todo ello, mantiene que "la estructura sanitaria de Madrid está en condiciones de asumir" la nueva fase y pide "informes transparentes e iguales para todas las comunidades": "Hay que manejarse por aspectos puramente técnicos como el número de casos nuevos, el seguimiento de estos casos y la realización de PCR precoz a casos nuevos".

"La situación actual de los hospitales no tiene nada que ver con la de hace un mes", resalta Zapatero, que señala que "hay que dar opción a la responsabilidad de los ciudadanos de Madrid" porque "el virus seguirá con nosotros mucho tiempo".

El exdirector del hospital de Ifema destaca que el ministro de Sanidad, Salvador Illa les dijo que "Madrid le daba mucho miedo porque era muy grande". Por último, Zapatero comparte la opinión de hacer obligatorio el uso de mascarillas y la importancia de mantener la distancia de seguridad de dos metros.

En una carta remitida a la Directora General de Salud Pública, la Comunidad Autónoma rebate punto por punto el informe en el que se explicaban los motivos por los que se había dejado fuera a Madrid de la fase 1 del plan de desescalada.