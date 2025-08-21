Gabi Sanz analiza que el coste de los incendios es "milmillonario" y califica de "humo" el pacto sobre el cambio climático propuesto por el Gobierno

El periodista ha destacado que el problema que tenemos con los incendios forestales es que las medidas de prevención "no venden en términos electorales". "Cuando se quema el bosque, es una destrucción por décadas".

Gabi Sanz ha indicado en Al Rojo Vivo que le problema que tenemos con los incendio forestales que están arrasando España es que hacer un plan de prevención y luchar contra esto "no vende en términos electorales".

De hecho, ha recordado que ya se produjo un incendio tremendo en Zamora del que parece que "no hemos aprendido nada".

"Para un político, asfaltar una carretera o inaugurar un colegio tiene un efecto electoral. El bosque, cuando se quema, es una destrucción por décadas y afecta a la población que vive en la España vaciada", ha aclarado, destacando que este es un voto que a los políticos no suele ser el que más les importa.

Ahora, para hacer frente a todos los incendios que ha habido este verano, el periodista ha asegurado que habría que dedicar un gasto "milmillonario", destacando que por eso Pedro Sánchez ha hablado de pacto contra el cambio climático y no contra los incendios. "Eso es humo", ha zanjado.