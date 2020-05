El Gobierno asegura que el 98% de las personas que se acogieron a un ERTE han cobrado. Sin embargo, todos los días se dan a conocer noticias de personas que afirman no haber recibido ningún dinero y que tienen serias dificultades para llegar a fin de mes. Todos ellos tienen además en común una denuncia: las dificultades que tienen con el SEPE, organismo encargado de resolver esta situación.

Para ejemplo, Liarla Pardo ha accedido a una llamada que hizo una persona que se acogió a un ERTE al SEPE de Valladolid. Desde allí le dijeron que no hacían nada más que "mirar si está aprobada o no la tramitación" porque no les habían dado "instrucciones de hacer nada más". Sergio se pregunta qué tiene que hacer entonces y muestra sus dudas: "¿Cómo ustedes no van a saber nada si son los que lo tramitan?".

Desde el SEPE responden: "Nosotros no lo tramitamos, solo informamos, y no hay más información que dar que el hecho de que hay expedientes sin hacer todavía". El afectado que ha llamado explica su situación: "Llevo sin cobrar desde marzo y estoy viviendo con dos hijos. ¿Pueden darme el número de quien lleva todo esto?".

El servicio del SEPE de Valladolid comunica a Sergio que "no hay nadie que lleve todo esto", y afirma que el departamento de ERTE "está reconociendo prestaciones" y que la del afectado "aún no habrá llegado". El SEPE intenta concluir la llamada: "De momento tiene que esperar, que es lo que dice la guía de ERTE. ¿Tiene alguna pregunta más?".

La voz de Verónica, la pareja de Sergio, irrumpe en la conversación telefónica: "Yo no puedo esperar dos meses para dar de comer a un bebé y a una niña de cinco años. Ustedes tendrán alguna forma de comunicarse con el área de ERTE". Pero desde el departamento contestan que "no" tienen ningún contacto para comunicar esta situación.