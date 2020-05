Cristina Pardo ha entrevistado en Liarla Pardo a Sergio del Olmo y Verónica Hernández, un matrimonio que ha tenido que recurrir a ayudas sociales por la demora en el pago de un ERTE, como se expone en esta tensa conversación que la pareja tuvo con la oficina del SEPE de Valladolid. Ambos han contado en el programa la situación en la que se encuentran ahora mismo.

"Yo trabajaba en el sector de la hostelería y entramos en ERTE el 14 de marzo. Nos aprobaron la resolución el 8 de mayo pero, a día de hoy, ni el SEPE nos da información ni sabemos cuándo vamos a cobrar", ha contado Sergio, que ha añadido: "A la empresa tampoco le dan ninguna información".

La situación de Verónica es aún más complicada. Así lo ha contado en Liarla Pardo: "Yo estaba en paro y se me acabó mi prestación. Me han dado la mitad de una ayuda y cobro 215 euros, pero no hay más ingresos por mi parte". Así, la pareja cobra actualmente tan solo 215 euros al mes con dos niños a su cargo.

Sergio y Verónica también han contado a Cristina Pardo cómo están afrontando cada mes para salir adelante: "Pedimos ayuda a los servicios sociales y a los familiares, es la única opción que tenemos ahora mismo para poder salir un poco adelante". Pero, aunque las ayudas no llegan, sí lo hacen los pagos que deben efectuar mensualmente.

"Debemos dos meses de alquiler ahora mismo y tenemos las facturas pendientes. No estamos pagando nada, simplemente Internet para que la niña pueda tener clase con la profesora y la comida para el día a día", han contado, y han reconocido que nunca se habrían imaginado en una situación como esta, "con tan pocos ingresos".