Vox cambia de estrategia en la reconstrucción tras la DANA: ahora exige que Gan Pampols sea parte del proceso después de las críticas

La política de reconstrucción tras la DANA ha puesto a Vox en el centro de la polémica. La formación ultraderechista, que ha sido bastante crítica con el teniente general Gan Pampols, encargado de liderar la reconstrucción, ahora exige ser parte del proceso. Este giro sorprende, no solo por las duras críticas que Vox ha lanzado contra Pampols en los últimos meses, sino también porque la formación de Santiago Abascal ha bloqueado la participación de las víctimas de la DANA en una comparecencia crucial en el Parlamento Europeo.

El bloque de Vox, que se ha aliado estrechamente con el Partido Popular en su postura hacia el Gobierno central, ha sido el principal responsable de evitar que las víctimas de la catástrofe pudieran expresar sus demandas ante los representantes europeos. En lugar de apoyar la intervención de los afectados, Vox ha respaldado a figuras de extrema derecha europea, como la italiana Giorgia Meloni y el húngaro Viktor Orbán, en su estrategia para bloquear cualquier intento de pedir ayudas europeas inmediatas.

La actitud de Vox hacia las víctimas de la DANA ha sido calificada como despectiva, ya que en lugar de buscar soluciones para los damnificados, su principal objetivo ha sido políticamente atacar a aquellos que, según su criterio, no se alinean con su visión de confrontación directa.

La crítica a Gan Pampols, que ha liderado la reconstrucción en la Comunidad Valenciana, ha sido especialmente intensa. Para Vox, lo que comenzó como una estrategia política se convirtió rápidamente en una cuestión personal contra el teniente general. La razón es clara: Pampols ha adoptado una postura moderada, defendiendo la idea de que lo habitual es apurar los plazos antes de solicitar ayudas europeas, en lugar de exigirlas de inmediato.

Para Vox, esta postura representaba una traición al Gobierno central, que han señalado como responsable de la situación. A ojos de la formación de ultraderecha, el general no estaba adoptando la postura confortativa que ellos deseaban, y esto les resultó inaceptable.

La situación se tensó aún más cuando Pampols, en una muestra de apertura, se manifestó públicamente a favor de regularizar a los migrantes afectados por la DANA. Esta postura, que buscaba humanizar la tragedia y dar respuesta a las necesidades de una parte de la población especialmente vulnerable, fue rechazada de plano por Vox. La negativa de la formación a considerar cualquier tipo de regularización para los migrantes no solo subraya su política de inmigración restrictiva, sino que también ha generado una confrontación interna en el seno de la política valenciana.

El dirigente de Vox, Jose María Llanos, no dudó en calificar a Pampols de "infiltrado del traidor" a través de sus redes sociales, arremetiendo contra él. Llanos, además, fue más allá al asegurar que, gracias a la postura de Pampols, los presupuestos de la Comunidad Valenciana no serían aprobados. En su intervención, Llanos dejó claro que cualquier acuerdo con Pampols sería inaceptable, pues no se alineaba con la visión ultraderechista de Vox ni con su postura frente al Gobierno de Pedro Sánchez.

Mientras tanto, el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, quien también se ha visto atrapado en este conflicto, prefirió mantenerse en silencio sobre los ataques a su vicepresidente, Gan Pampols. Fuentes del gobierno de Mazón señalaron que el general estaba actuando en su nombre, buscando evitar una crisis interna que pudiese poner en peligro la aprobación de los presupuestos autonómicos.

Lo más sorprendente de este conflicto es el giro inesperado de Vox, que ha pasado de ser uno de los principales críticos de Gan Pampols a exigir ahora participar directamente en el proceso de reconstrucción.