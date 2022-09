La politóloga Ana Polo, especialista en la monarquía británica y que está a punto de publicar una biografía sobre Isabel II, la reina de Inglaterra que ha muerto este jueves, ha explicado en laSexta Clave algunos de los detalles que la conocida 'The Crown' no ha representado correctamente sobre su vida.

"No es cierto, no estoy tan de acuerdo, que no tuviera una buena formación. No fue a la universidad, pero en el último año cuando ya se sabía que su padre tenía cáncer le formaron", ha explicado en la intervención. "Winston Churchill también se encargó de darle lecciones hasta el día de su coronación", ha apuntado.

Polo ha recordado que el creador de la serie aseguró haberse inventado "el 40%" de la serie. "No tenía tutor. La relación con Churchill... La veía como una niñita tonta al principio. Él la trató con muchísimo desdén, luego fue cogiendo mucho peso". Tanto es así, que incluso el propio Churchill "reconoció que se llegó a enamorar de ella".