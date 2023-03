Ha sido una polémica que ha encendido a la política en Castilla y León. Es la presunta peineta del presidente de la Junta de Castilla y León. Alfonso Fernández Mañueco y su dedo corazón protagonizan la foto política más bochornosa de la jornada. Lo ha hecho a escondidas, con disimulo e intentando que no le vieran. O que las cámaras y los fotógrafos de las Cortes de Castilla y León no le pillaran. Pero Mañueco debería saber que siempre hay alguien mirando y le han pillado.

Puede ser un mal gesto. Un instante poco representativo de lo que ha pasado. Pero no. En la secuencia completa en movimiento se ve a Mañueco bajando de su escaño y haciendo un gesto inconfundible. Trata de esconderlo, pero se ve. Vistas las imágenes, queda el contexto. Ha ocurrido en una sesión de las Cortes, en Valladolid. Una procuradora del PSOE estaba defendiendo una propuesta sobre los celiacos. Pero a Mañueco parece no interesarle mucho. Se queda de pie, hablando con otro procurador y en voz alta. La procuradora socialista le recrimina su actitud. ¿Y cómo responde el Presidente de Castilla y León? ¿Se calla y vuelve a su asiento? No. Abandona la sala al tiempo que hace el gesto de la presunta peineta.

Pero en lugar de una petición de perdón, Alfonso Fernández Mañueco se justifica y dice que de peineta, nada. Que es un gesto "involuntario" y que los periodistas "se fijen bien". Sí, Fernández Mañueco pide que nos fijemos bien. Su primer gesto es ajustarse el nudo de la corbata y mirar hacia su bancada. Allí busca una mirada cómplice y una vez encontrada, la peineta. Hay movimiento nítido del dedo hacia arriba y hacia abajo, un ligero roce con el envés de su mano y un levantamiento de cejas. Gesto de complicidad con algún compañero de su bancada y despedida.

Mañueco sostiene que no es una peineta. ¿Y qué es exactamente una peineta? La respuesta la tiene la Real Academia Española: "Gesto de significado obsceno y ofensivo que se hace levantando el brazo con el dedo corazón extendido y la palma de la mano hacia dentro". La definición y lo definido en la misma imagen.