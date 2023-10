El primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak, ha afirmado que "un hombre es un hombre y una mujer es una mujer" y que no pueden hacernos "creer que las personas pueden ser del sexo que quieran". Cree que así, va a convencer a los más radicales de su partido. Estos mensajes tránsfobos, intolerantes y retrógados no pueden producirse nunca porque no todo vale en la política para obtener unos votos. Sin embargo, Sunak también ha propuesto una idea útil: prohibir el tabaco. ¿Qué quiere hacer?

Sunak quiere evitar el 'relevo generacional' en el consumo de tabaco. Es decir, que no haya nuevos fumadores. De alguna manera, trata de prohibir el tabaco impidiendo el acceso a él. Y lo hará aumentando cada año la edad legal para comprar cigarrillos. Actualmente, está en 18, pero de aprobarse ya, el año que viene estaría en 19, al siguiente en 20 y así sucesivamente. De esta manera quien fuma hoy, podrá seguir comprando, pero quien tiene hoy 14 años no podría comprarlo jamás.

Aún así, esta propuesta no es muy original, esto ya se está haciendo en Nueva Zelanda. Allí se aprobó a finales de 2022. Pero se aprobaron más cosas. Se limitaron los lugares donde se vende tabaco: de cada cien lugares donde se vendía, ya solo se deja en cinco. Y se ha obligado a reducir la nicotina en los cigarrillos para evitar la adicción.

¿Qué datos hay sobre el tabaquismo en España? Existe el dato de a qué edad se inician en el tabaco los españoles de entre 15 y 64 años. Y son los 16 años. Esto es un problema porque, según los estudios médicos, cuanto antes se inicia en el tabaco, cuanto más cerca de la adolescencia se inicia, más difícil resulta luego salir del tabaco. ¿Cuánta gente fuma en España? Hoy, en algún momento del día, cerca de diez millones de españoles, de entre 15 y 64 años, se han encendido un cigarrillo. Eso es, aproximadamente, un tercio de los españoles en esas edades. Y es una cifra que se ha mantenido estable en los últimos años