La derecha sigue estirando el chicle de ETA 24 horas después de que los candidatos de Bildu con delitos de sangre anunciaran la renuncia a sus actas en caso de ser elegidos el 28 de mayo. La última ha sido en el Congreso y durante la sesión de control al Gobierno. El presidente del Gobierno ha preguntado a los diputados del PP si repetirían las palabras que Rajoy dedicó a Zapatero acusándole de traicionar a los asesinados por ETA.

Tras formular la pregunta se escucha claramente un "sí" a la pregunta de Sánchez pero en la imagen, en la señal realizada que ofrece el Congreso de los Diputados, no se aprecia quién lo dice exactamente. Fueron diputados del PP los que no han dudado en volver a acusar a Zapatero de traicionar a las víctimas de ETA como hizo Rajoy en 2005, hace 18 años. Fue en un debate del Estado de la Nación y hablando del Pacto Antiterrorista. En 2005 ETA todavía existía y seguía matando.

"Es usted quien se ha propuesto cambiar de dirección, traicionar a los muertos y permitir que ETA recupere las posiciones que ocupaba antes de su arrinconamiento", afirmaba Rajoy.

Alfredo Pérez Rubalcaba era el ministro del Interior cuando la democracia acabó con ETA. José Luis Rodríguez Zapatero era el presidente cuando el Estado derrotó a ETA. Considerar entonces que hubo una traición a los asesinados de los terroristas no tenía sentido. Seguir pensando lo mismo en 2023 no tiene ninguna justificación. No hubo mejor homenaje a las víctimas que acabar con ETA.