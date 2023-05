"La inclusión de nuestros nombres en las candidaturas de EH Bildu en nuestras respectivas localidades ha levantado una gran polvareda política y mediática": con estas palabras, los siete candidatos de EH Bildu condenados en el pasado por delitos de sangre han anunciado su retirada de la carrera electoral del 28M. Lo han hecho no retirando sus candidaturas, pero sí con el compromiso de no asumir su cargo de concejales en caso de ser elegidos en las elecciones del próximo 28 de mayo, en un comunicado publicado por 'Naiz'. Son siete los firmantes del comunicado, los siete afectados que, además, insisten en su posición de que no se puede sostener que Bildu "tenga como objetivo ratificar" su "trayectoria anterior". ¿Pero quiénes son estos siete candidatos?

Jose Antonio Torre Altonaga

En 1977, ETA ordenó a Torre Altonaga, conocido como 'Medius', electricista de Elecnor en la central nuclear que se estaba construyendo en la localidad de Lemóniz, que permitiera el acceso a las instalaciones a tres terroristas vestidos de buzos y les enseñara la forma de llegar al generador. El 17 de marzo de 1978, éstos se colaron en el edificio y prepararon una bomba que tenía previsto explotar cerca de las 15:00, según un trabajo de Fundación Víctimas del Terrorismo y la Universidad Rey Juan Carlos, publicado en RTVE. 'Medius' acabó su turno a las 14:00 y unos 40 minutos más tarde llamó a la central y dijo: "Soy un portavoz de ETA militar. Hay colocado un explosivo de gran potencia en uno de los generadores del edificio de contención 1". El explosivo acabó con la vida de Andrés Guerra Pereda, de 29 años, y Alberto Negro Viguera, de 43 años.

Torre Altonaga fue condenado en 1981 a 20 años de prisión, por su colaboración en el asesinato de dos personas. En la explosión, además, otras 14 personas resultaron heridas. Jose Antonio Torre Altonaga se presenta como suplente en la lista de Munguía.

Asier Uribarri Benito y Lander Maruri Basagoiti

En 1997, un miembro de ETA entró a cara descubierta en un bar de Ciérvana, a 20 kilómetros de Bilbao, y disparó un tiro en la nuca al guardia civil José Manuel García Fernández, quien se encontraba con su mujer en la barra. Fuera le esperaba un coche en marcha, en el que el autor del disparo pudo huir enseguida. En 2001, Asier Uribarri Benito y Lander Maruri Basagoiti fueron condenados a 16 años de cárcel como cómplices de este asesinato. Asier Uribarri se presenta como número cuatro en la lista para la Alcaldía de Maruri-Jatabe (Vizcaya), mientras que Lander Maruri es el segundo suplente de la lista para la alcaldía de Ciérvena (Vizcaya).

Begoña Uzkudun Etxenagusia

En 1978, José Tomás Larrañaga Arenas, alias José 'Txiki', trabajaba como secretario judicial y era cercano a la Unión de Centro Democrático. En abril de aquel año sufrió un primer atentado de ETA, en el que recibió tres disparos en una pierna, pero sobrevivió. En abril de 1980 tres etarras dispararon contra él cuando salía de un bar, pero también sobrevivió. Se fue a vivir a Logroño y en las navidades de 1984 volvió para celebrar la Navidad en familia: una noche volvió a ser víctima de un atentado de ETA, al recibir varios disparos del comando Goierri de ETA. Murió en el acto.

Además de otros integrantes de la banda, Begoña Uzkudun Etxenagusia fue condenada a 18 años por mayor complicidad en el asesinato de José 'Txiki'. Ahora se presenta como número tres en la lista para la alcaldía de Régil (Guipúzcoa).

Jose Ramón Rojo González

En 1991, Francisco Gil Mendoza (27 años) fue asesinado mientras estaba sentado en el banco de una plaza de Irún con su hermano, aunque llegó a ver el ataque y trató de huir. ETA justificó el asesinato de los hermanos Gil Mendoza por una presunta vinculación de la familia con el tráfico de estupefacientes —habían sido detenidos varias veces por tráfico de heroína—. José Ramón Rojo fue condenado, junto a Iñaki Recarte, a penas de 30 años de reclusión mayor por este asesinato. Rojo se presenta como número 21 en la lista a la alcaldía de Irún.

Juan Carlos Arriaga Martínez

En 1978, el zaragozano Jesús Alcocer Jiménez, quien fuera comandante del Ejército, se dedicaba a actividades empresariales privadas en Pamplona, una vez retirado. En aquel año, sufrió dos atentados de ETA, aunque sobrevivió a ambos. A primera hora de la mañana del 13 de abril de 1984 dos etarras dispararon contra él cuando iba a hacer la compra. Murió en el acto. Los terroristas huyeron en un coche, pero dejaron una bomba-trampa en su interior antes de abandonarlo. La Policía encontró el vehículo pero la bomba estalló y alcanzó a los dos agentes que se encontraban en la zona. También murieron en el acto.

Juan Carlos Arriaga Martínez, junto a otros miembros del comando Nafarroa de ETA —María Mercedes Galdós Arsuaga, Juan José Legorburu Guerediaga, José Ramón Martínez de la Fuente Inchaurregui y Jesús Jiménez Zurbano— fueron condenados a penas de 29 años de cárcel por el asesinato de las tres personas. Arriaga se presenta como número tres en la lista para la alcaldía de Berrioplano en la Comunidad Foral de Navarra.

Agustín Muiños Díaz

En 1983, José Antonio Julián recibió varios disparos cuando cerraba un local que regentaba en Vitoria. ETA asumió la autoría del atentado, acusando a la víctima de ser militante de Fuerza Nueva y de colaborar con la Policía. Por este asesinado, Agustín Muiños Díaz y Jesús María Ormaechea Antepara, miembros del comando Tontorramendi de ETA, fueron condenados a 29 años de prisión cada uno. Ahora, Muiños se presenta como número seis en la lista a la alcaldía de Legutiano, en Álava.