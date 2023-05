Rusia acusa a Ucrania de organizar un ataque terrorista para intentar matar a Vladimir Putin. El gobierno ruso dice que han interceptado dos drones que sobrevolaban Moscú y han impactado contra el edificio del Kremlin. Una versión que contrasta con la ofrecida por Ucrania. Su presidente, Zelenski, ha negado que el ejército ucraniano haya atacado "a Putin o a Moscú" y asegura que su ejército se limita a defender su territorio.

Entre el cruce de acusaciones, esto es lo que se sabe de lo que ha pasado en el Kremlin. Primera certeza: al menos un dron o un avión no tripulado ha impactado contra la parte alta del edificio. Varios videos grabados desde diferentes puntos de Moscú y difundidos por medios rusos confirmarían el impacto de un objeto contra el edificio provocando una explosión.

Otra certeza: lo que estaba ocurriendo en el edificio del Kremlin cuando impacta el dron. En el vídeo difundido en las televisiones rusas se puede ver a dos personas vestidas de blanco subiendo por la fachada del edificio. Los dos escaladores se dirigen hacia la cúpula justo en el momento en el que se produce el impacto.

No hay más detalles sobre esos dos individuos. Pero desde el Kremlin, su portavoz asegura que no se han producido víctimas tras la explosión. Ni siquiera daños materiales importantes. Un último detalle: Putin no estaba allí. O más bien desde Moscú aseguran que en el momento en el que se ha producido el impacto, el presidente ruso no se encontraba en esas instalaciones.