En España llevamos meses notando importantes subidas en los precios. Gasolina, luz, la cesta de la compra... no hay sector que se libre de esta escalada que nos hace tener menos dinero en nuestros bolsillos y nos hace más cuesta arriba el día a día. Este lunes hemos conocido que el IPC ha escalado hasta el 8,7% en mayo, aumentando también la inflación subyacente, que no incluye alimentos no elaborados ni productos energéticos.

¿Qué explica esta subida tan notable del IPC? En laSexta Clave, recogemos la opinión de los que más saben, de los expertos. José María Camarero, Santiago Carbó, Fernando González Urbaneja, Miguel Sebastián y Gonzalo Bernardos dan su visión de cómo hemos llegado hasta aquí, la situación que vivimos ahora y lo que nos queda por delante.

Todo parte de una "falta de suministros" por la guerra en Ucrania y por el despegue del turismo, que, como explica Carbó, provoca "una tensión inflacionista por el lado de la demanda". También ha sido importante la situación del dólar frente al euro, ya que nuestras compras se hacen en dólares.

González Urbaneja anticipa que la situación a corto plazo "pinta muy mal", con un dato del mes de junio que también será "malo". Para Miguel Sebastián, todo pasa por llegar a un pacto de rentas si no queremos llegar a una subida de los tipos de interés.

¿Cuándo va a acabar esto? Los expertos parecen coincidir en un tramo: segundo semestre de 2022. González Urbaneja habla de octubre, mientras que Carbó se decanta por septiembre. Gonzalo Bernardos ve seguro que los precios seguirán altos durante todo el verano.

"Es una situación excepcional que no podemos alimentar; tenemos que aspirar a que en 2023 y 2024 la media de precios vuelva al 2%", explica González Urbaneja. Como vemos en el vídeo, este alza de precios es una situación que también viven nuestros vecinos europeos, en especial en Alemania, con un IPC del 7,9%.

Ni uno solo de los 27 países miembros de la Unión Europea se ha librado de la subida de precios, con 16 países por encima de la media de la UE (8,1%). Estonia ronda el 20%, con Lituania, República Checa, Letonia, Bulgaria, Rumanía, Polonia, Países Bajos y Eslovaquia por encima del 10%.