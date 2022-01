Son muchas las informaciones difundidas en los últimos días sobre la aparición de una nueva variante del coronavirus. La mayoría de medios la llaman IHU, que es el nombre que le han dado los investigadores de la Universidad de Marsella, lugar donde han localizado esta nueva cepa. Es precisamente allí, en el sur de Francia, donde se han detectado 12 casos con esta nueva variante, aunque los investigadores han confirmado que el paciente cero había estado de viaje en Camerún.

En cualquier caso, esta variante 'marsellesa' de momento no preocupa a la Organización Mundial de la Salud. De hecho, esta mutación ni aparece en los tres niveles de alerta que tiene la OMS. Actualmente, las "variantes preocupantes" siguen siendo Alpha, Beta, Gamma, Delta y la que más nos está golpeando ahora, Ómicron. En el segundo nivel, la Organización Mundial de la Salud (OMS) coloca a Lambda, que se detectó en Perú, y Mu, en Colombia.

Estas dos mutaciones del virus representaron un porcentaje muy alto de contagios en esos países, pero cuando llegaron a Europa se desinflaron. La OMS aún tiene un tercer nivel de preocupación para las nuevas variantes, que no cuentan todavía con nombres 'oficiales', solo con los científicos. No tienen nombre comercial porque la OMS no pone nombre a las variantes hasta que no las considera preocupantes.

Entendiendo esto, cabe destacar que la cepa IHU, la que se ha registrado en Marsella, por el momento ni siquiera aparece en el nivel 3 de preocupación de la Organización Mundial de la Salud. Así que, si esta situación no cambia, es necesario llamar a la tranquilidad ante la aparición de esta nueva cepa. Si surgen nuevos datos y las OMS se preocupa, en laSexta Clave te explicaremos todo lo que debes tener en cuenta sobre ella.