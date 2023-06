Llevamos semanas hablando de los acuerdos del PP con Vox para cambiar la vida de millones de españoles. Esto es, qué departamentos se llevarán y qué quieren hacer exactamente. Lo cierto es que ya hay una referencia. En Castilla y León, la ultraderecha gobierna con la derecha desde hace 15 meses. Y es allí donde laSexta Clave ha dirigido su mirada, al laboratorio ultra en el que se ha convertido la región castellanoleonesa. Lo que Santiago Abascal llamó 'el piso piloto de Vox' para el resto de España.

¿Qué han logrado y qué no los consejeros de Vox en Castilla y León? En primer lugar, cabe recordar que el vicepresidente, Juan García-Gallardo quería recortar en políticas de igualdad de género. ¿Lo ha logrado? En parte, sí. Empezó por eliminar las bonificaciones a empresas por contratar a víctimas de violencia machista, unas bonificaciones de 500 euros que dependían de la Consejería de Empleo, en manos de Vox. No le ha salido bien la jugada, eso sí, porque meses después la Consejería de Familia, que depende del PP, sacó subvenciones para víctimas de violencia machista.

También los dirigentes de Vox allí ha suprimido la contratación de agentes de igualdad en los municipios de más de 20.000 habitantes. Se trata de una figura que se encargaba de elaborar planes de igualdad.

En esta línea, otro de los grandes ejes de Vox en Castilla y León está relacionado con lo que han llamado en numerosas ocasiones 'ley de violencia intrafamiliar' para proteger a todas las víctimas- según dice el vicepresidente- "por igual". De hecho, esta norma está prevista en el acuerdo de gobierno que firmó con el PP. Ahora mismo, se encuentra en trámite. Vox daba de plazo a Mañueco hasta el 30 de julio de este año. La consulta pública se hizo el 27 de julio de 2022. pero todavía no se ha hecho público ningún otro documento al respecto de esta ley. Eso sí, los presupuestos regionales tienen una partida de medio millón de euros para esta cuestión que, además, convivirá con la ley de violencia de género.

También relacionado con la defensa de los derechos de las mujeres está otra de las polémicas medidas de Vox. García-Gallardo quería que fuera obligatorio ofrecer escuchar el latido del feto a las mujeres que quieran abortar. Defendía que en Hungría la medida había reducido el número de abortos, pero no ha conseguido aprobar esta medida. De momento. No puede aplicar medidas antiabortivas, así que está dando ayudas económicas a la natalidad.

Y de esta cuestión, al diálogo social, donde Vox también ha metido la tijera. Hace justo un año, García-Gallardo anunció un recorte de 20 millones de euros en las ayudas de la Junta a sindicatos, empresarios y universidades. Y lo han llegado a hacer. En concreto, han reducido al 50% las subvenciones de organizaciones sindicales. ¿Qué significa? Que hay 20 millones de euros menos para planes de empleo, a orientación laboral para parados o migrantes y prevención de riesgos laborales. Además, Vox ha bajado un 60% el presupuesto para el Servicio Regional de Relaciones Laborales. Quiso hacerlo desaparecer, pero no ha podido.

Hay más. Para entrar en la siguiente medida controvertida, hay que recordar primero hay grupos de ganaderos, no todos, que han mostrado un apoyo reiterado a la extrema derecha. No obstante, la ley que pusieron en marcha con algunas de sus demandas no está en marcha. Se trata de una resolución que relajaba los controles a la tuberculosis bovina. Resolución que ha sido paralizada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y que ha desatado la guerra que hemos visto en los últimos meses.

Finalmente, también es necesario recordar que el día de después de las elecciones de Castilla y León Vox exigía derogar la ley de memoria histórica. Otro, porque no puede hacerlo. No tiene competencias. Rebajó expectativas para sustituir el Decreto de Memoria Histórica por un Decreto de Concordia. En cualquier caso, Mañueco ha dicho que habrá decreto de Concordia, pero que recogerá el de memoria histórica. No se eliminará. ¿Qué incluirá la nueva norma? Debería tramitarse antes del 30 de junio, pero de momento no se sabe nada.