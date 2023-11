​​​​​​​¿Cómo de preocupado estás por el cambio climático? ¿Cuanto? El 72% de los españoles dice que bastante o mucho, pero luego matizan: "Ya me lo sé; ya reciclo... ya sé que todo está mal, a mí me decís que no coja el coche solo, pero mira los ricos como cogen jets privados...". Sí. Es así. Los datos son duros, y las propuestas a veces decepcionantes para un asunto que es la clave de nuestro futuro.

Este año, los extremos climáticos han alcanzado niveles sin precedentes. Las inundaciones, incendios forestales y temperaturas récord marcan el 2023 como el año más cálido registrado en los últimos 174 años. En Marruecos, el termómetro ha superado los 50 grados, mientras que Túnez se ha enfrentado a 49. Los gases de efecto invernadero han alcanzado niveles alarmantes, y el deshielo en la Antártida ha llegado a mínimos históricos.

Los incendios forestales asolan el mundo, con casi 20 millones de hectáreas quemadas en Canadá y el incendio más mortífero en un siglo en Estados Unidos. Los niveles récord de dióxido de carbono y metano se suman a la urgencia climática. La acción humana es evidente, con un 86% de los españoles reconociendo su influencia en el cambio climático, según el CIS.

La COP28 se enfrenta a varios desafíos cruciales. El primero: establecer una fecha para el fin de los combustibles fósiles y reducir las emisiones de CO2. Limitar el calentamiento global a 1,5 grados es vital, pero con las tendencias actuales, el planeta se calentará 2,8 grados para 2030 si no se toman medidas radicales.

El segundo desafío es financiero. Se necesitan 2,4 billones de dólares anuales hasta 2030 para la acción climática y ayudar a los países en desarrollo. Aunque es una cifra abrumadora, invertir ahora puede salvar enormes costos en daños futuros. Además, la salud se vuelve protagonista en la COP28, ya que ministros de sanidad de 200 países se reúnen para abordar cómo la crisis climática afecta la salud global y amenaza con desplazar a más de 200 millones de personas en los próximos 25 años.