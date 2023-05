La decisión es firme: no se pueden vender piscinas desmontables en el departamento francés de los Pirineos Orientales, la región del país que limita con la Cataluña costera. Una zona que está padeciendo una dura sequía desde hace meses. Las autoridades creen que con escasez de agua, no se pueden instalar piscinas. Ni llenarlas. Para evitar tentaciones, han decidido prohibir su venta. Tampoco se pueden rellenar piscinas de obra, ni lavar el coche ni regar el jardín, ni usar jacuzzis.

En España esta decisión depende de cada Comunidad Autónoma, incluso de cada ayuntamiento. En Barcelona no se pueden llenar las piscinas. Al menos en estos momentos. Como en Barcelona, en otros 224 municipios de toda Catalunya. Entre ellos, Girona, Mataró, Sabadell o Manresa.

Esta es la situación de excepcionalidad en estos momentos. ¿Cuál es la previsión para las próximas semanas? Pues que la situación va a empeorar. Ahora son 224 municipios. Pero en los próximos días se van a ampliar a 495. Eso significa que las restricciones para el llenado de las piscinas van a afectar a 6.632.000 catalanes.

Las restricciones afectan a todas las piscinas, pero la Agencia Catalana del Aigua ha confirmado que el Govern de la Generalitat está trabajando en un decreto que va a modificar en los próximos días las restricciones para que en esas zonas de excepcionalidad sí que se pueden llenar las piscinas municipales y de uso comunitario. Las piscinas privadas, no.

La restricción afectarían a las piscinas que ahora mismo están vacías. Hay que tener en cuenta que muchas piscinas están ya llenas, que han mantenido el agua del año pasado. Otras que tienen un sistema cerrado y lo único que hay que hacer es rellenarlas un poco. En Barcelona, por ejemplo, las municipales van a estar abiertas. No solo por el cambio de criterio de los próximos días, sino que no se han vaciado y por lo tanto, no hay que llenarlas desde cero.

¿Qué va a pasar en las piscinas del resto de España? Se irán conociendo los planes y si hay restricciones en las próximas semanas. La situación de los embalses en nuestro país ahora mismo es muy preocupante en Andalucía. En Sevilla no se pueden llenar las piscinas con agua potable. Tampoco en algunos municipios de Málaga. En la Región de Murcia preocupa también mucho. Las restricciones dependen de los ayuntamientos y la Confederación del Segura está pidiendo un plan de emergencia ya. En Aragón, en el municipio de Aínsa, en el Pirineo aragonés tampoco se podrán llenar piscinas privadas.