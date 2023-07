Si perteneces a la generación de los 'baby boomers' o de los 'milenials', probablemente no te suene de nada'La Pija y la Quinqui': una pareja de amigos veinteañeros que se han hecho virales en los últimos días a raíz de un tuit. Tras la visita de Pedro Sánchez a 'El Hormiguero', preguntaron en tono de broma al presidente si aceptaría asistir a su pódcast. Ni ellos mismos se creyeron la respuesta: "Decidme cuándo y dónde". Y así fue.

Según ha podido saber laSexta, el presidente del Gobierno ha cumplido su palabra. Aún no sabemos cuándo podremos escucharlo pero, de momento, 'La Pija y la Quinqui' ya se han hecho un hueco en la agenda y hasta en los mítines del candidato del PSOE.

¿Quiénes están detrás del programa? Mariang, la Quinqui, y Carlos, la Pija, tienen 23 años y son amigos desde los 14 gracias a Twitter. Viven juntos en un piso de estudiantes en Madrid, cuya cocina han convertido en su particular estudio. Entre cervezas, copas de vino y con unos micrófonos de 40 euros, trasladaron a YouTube sus conversaciones cotidianas. Entre ellos, se pican, se ríen, se vacilan, sueltan confesiones de su vida amorosa y de su sexualidad sin pelos en la lengua.

El 'boom' les llega hace justo un año, cuando la propia Rosalía, fan del pódcast, les contacta para promocionar su álbum 'Motomami' junto a su hermana. Es la primera invitada al programa. Y, a raíz de ahí, objetivo cumplido: fichaje por Spotify y gira de algunas de las caras más admiradas por sus principales seguidores, los más jóvenes. Por su nevera han pasado Rigoberta Bandini, Nathy Peluso, Chenoa, Nicki Nicole, Lola índigo y Sebastián Yatra. Y todos deben responder su pregunta de oro: "¿Eres más 'pija' o más 'quinqui'? La misma pregunta que deberá contestar también Pedro Sánchez.

De política no es que dominen mucho, pero no se esconden. De hecho, reconocen que ellos no saben entrevistar, sino que simplemente hablan. Esta será la primera vez que lo hagan con un 'boomer', con Sánchez. Algunas de sus preguntas habituales son: ¿a quién llamas cuando dan las doce (en Nochevieja)? ¿Qué opinan sobre la monogamia?, pero ya han preparado alguna más concreta para él.

'La Pija y la Quinqui' tiene 235.000 seguidores en Tik Tok y 63.000 en su canal de YouTube, de los que la mayoría son chavales de su edad,. Según el censo oficial, el 23J tendrán derecho al voto más de tres millones de jóvenes de entre 18 y 24 años. Y para 1.600.000 personas, es la primera vez que pueden introducir una papeleta en unas generales. Sánchez sabe que las redes sociales son la fuente de información de los jóvenes de hoy en día, y se lanza a la conquista de su voto desde el pódcast más viral de TikTok.