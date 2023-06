Thais Villas entrevista a Carlos Peguer y Mariang Maturana, conocidos por ser los creadores de uno de los podcast más escuchados de nuestro país, 'La pija y la quinqui'. Y, es que, por sus micrófonos han pasado artistas de la talla de Rosalía, Rigoberta Bandini o Sebastián Yatra.

"Nos ha costado que estéis aquí porque sois gente pluriempleada y espero que muy bien pagada", comenta la colaboradora de El Intermedio, y sus invitados así lo confirman: "No me quejo", responde Carlos.

Por su parte, Mariang reconoce que se ha puesto "muy contenta al recibir la declaración de la Renta" y eso que le ha salido a pagar. "Cuando pagas la declaración de la Renta es cuando sabes que has alcanzado el éxito", reflexiona el podcaster en el vídeo principal de la noticia, lo que provoca la reacción de su compañera: "Pues yo ahora mismo me siento muy exitosa. Me siento especialmente exitosa", sentencia.