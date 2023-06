Carlos Peguer y Mariang Maturana, conocidos por ser los creadores del podcast 'La pija y la quinqui', se sientan a charlar con Thais Villas. ¿Cómo saben que han alcanzado el éxito? "Cuando pagas la declaración de la Renta es cuando sabes que has alcanzado el éxito", reflexiona el podcaster en el vídeo principal de la noticia, donde también contesta su compañera: "Pues yo ahora mismo me siento muy exitosa. Me siento especialmente exitosa", sentencia Mariang Maturana.

Además, explican por qué su podcast se llama así. "Soy guionista y perra callejera", destaca Maturana, que afirma que es lo que pone en su Linkedin: "Lo puedes buscar". Por su parte, Peguer destaca que "el nombre es una exageración" de sus personalidades. Y, ¿cómo empezó el proyecto? "Empezamos a trabajar en la misma empresa y al salir tomábamos algo", explica Peguer, que afirma que aunque ya lo habían pensado antes hasta la llegada del COVID no se pusieron a grabar el podcast.

Por otro lado, cuentan anécdotas del podcast, como la visita de Rosalía. "A mí no me dio tiempo a asimilarlo porque tenía que presentar el TFG", explica Mariang Maturana: "Estaba más nerviosa por el TFG que por le hecho de que Rosalía viniera a mi cocina". "Es una cosa novedosa aunque es la cosa más vieja del mundo, que es hablar", explica la joven, que cuenta una de las charlas que más repercusión tuvo. "Nosotros no queremos que luego den por otras partes a los invitados", destaca Mariang Maturana, que recuerda qué ocurrió tras la entrevista de Chenoa: "Salió en Sálvame".

"Se sacaron mazo titulares de contexto", destaca Carlos, que explica: "En plan, 'Chenoa cuenta la verdad sobre su experiencia en OT". "Teníamos miedo de que a ella le sentara mal, pero luego nos la encontraron y nos dio las gracias porque se lo había pasado genial", explica. Por otro lado, Marian Maturana explica que le encantaría saber a qué festival irá Pedro Sánchez después de que se hiciera viral la lista de Spotify que escucha el presidente.