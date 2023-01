Uno de los asuntos que recurrió el PP y que siguen pendientes en el Tribunal Constitucional es el error del diputado Alberto Casero en la votación de la reforma laboral. Una votación tuvo otros dos protagonistas: los diputados de UPN Sergio Sayas y Carlos García Adanero, que a punto estuvieron de tumbar la reforma tras votar 'no', en contra de la directriz de su partido.

Casi un año después de aquello, este martes se ha hecho oficial que ambos irán en las listas del PP en las elecciones autonómicas de mayo, confirmando que son una suerte de 'tránsfugas en diferido'.

Los dos diputados mantuvieron en vilo la política nacional durante 24 horas: tenían en su mano la aprobación de la reforma laboral, que el Gobierno llevó al Congreso con los votos ajustadísimos. Los socialistas llegaron a un acuerdo 'in extremis' con la dirección de su partido, Unión del Pueblo Navarro, para que votaran a favor.

Una decisión que no gustó a Sayas y Adanero, que sin embargo no desvelaron sus verdaderas intenciones hasta el último instante. Los dos votaron finalmente 'no' a la reforma laboral y el texto solo salió adelante porque el diputado del PP se equivocó.

La dirección de UPN les suspendió de militancia por haberse saltado la disciplina de voto e incluso les instó a entregar el acta de diputado, pero ellos se negaron y se pasaron al Grupo Mixto del Congreso. Ahora, se confirma que estarán en las listas del PP al Parlamento de Navarra, a pesar de que los dos negaron en laSexta que acabarían haciendo lo que finalmente han hecho.

Entrevistado por Antonio García Ferreras el 8 de febrero en Al Rojo Vivo, Sayas aseguró que su "casa común" era Unión del Pueblo Navarro. Adanero, por su parte, defendía en Más Vale Tarde el día 4 de ese mismo mes que no estaba pensando en irse al PP "ni a ningún otro partido". Puedes recordar sus declaraciones en el vídeo que ilustra estas líneas.