El Comité Ejecutivo de UPN ha pedido que "se acate" la decisión del Comité de Garantías y Disciplina y que "se respete su actuación independiente" tras la resolución sancionadora contra los diputados Sergio Sayas y Carlos García Adanero, a quienes suspende dos años y medio de militancia por rechazar la reforma laboral, en contra del criterio del partido.

"Se trata de un órgano independiente, que actúa con imparcialidad y cuya labor en este proceso ha sido acorde con lo que establecen los estatutos. El procedimiento se ha llevado a cabo de un forma rigurosa e intachable", ha destacado en un comunicado.

Los integrantes del Comité Ejecutivo han considerado que "se podrá o no compartir su decisión fundamentada y adoptada con base en los propios estatutos, en el derecho, en la legalidad vigente y en la jurisprudencia y doctrina del Tribunal Supremo, pero debemos exigir respeto al conjunto de los órganos del partido, y en concreto, al citado Comité de Garantías y Disciplina, porque es lo exigible desde un punto de vista ético, legal y democrático en esta y en cualquier organización".

Asimismo, han querido dejar claro que "UPN es un partido democrático que se rige según las normas, los procedimientos y el ideario aprobado por el conjunto de la militancia, desde el más escrupuloso cumplimiento de la legalidad". "No vamos a permitir que eso se pongan en cuestión por actuaciones individuales y personalistas que contravienen la voluntad de la militancia democráticamente expresada y las decisiones de los órganos del partido sustentadas en esa voluntad", han añadido. "Lamentamos profundamente que se insulte, se pretenda deslegitimar y se falte al respeto al presidente, a la dirección, al Comité Ejecutivo, al Consejo Político y al Comité de Garantías y Disciplina; en definitiva, a los órganos que emanan de la voluntad del conjunto de la militancia", han añadido.

A este respecto, han rechazado "entrar en ningún tipo de provocación o confrontación interna; vamos a seguir defendiendo la unidad y el respeto dentro de nuestro partido". También han querido manifestar que "cualquiera que pertenece a UPN puede opinar libremente sobre la cuestión o materia que quiera". "Los afiliados lo saben. Hay cauces estatutariamente establecidos para manifestarse en libertad y sin imposiciones. Las opiniones diferentes dentro de una organización son enriquecedoras e incluso necesarias, pero también esos mismos afiliados comparten y saben que un principio básico es respetar las normas que entre todos nos hemos dado y que se debe actuar en la actividad política y en el desempeño de los cargos públicos conforme a fundamentos legales, éticos y morales", han afirmado.

En este sentido, han resaltado que "la mentira y el engaño tanto al conjunto de la sociedad navarra y española como a los propios órganos del partido no son comportamientos aceptables en un partido como UPN". Finalmente, el Comité Ejecutivo de UPN ha mostrado su desacuerdo con las acusaciones vertidas por los dos diputados contra el presidente del partido, Javier Esparza, a quien han mostrado su "apoyo y respaldo en estos momentos en los que está en juego la credibilidad y la imagen pública de UPN". Así, han concluido que "UPN cumple siempre la palabra dada, porque es un partido leal y responsable". "Reivindicar el valor de la palabra dada y de la verdad en la actividad política es y va a ser nuestra guía", han asegurado.

Carlos García Adanero ha afirmado este martes, tras conocer la resolución del Comité de Garantías y Disciplina, que no renunciará a su acta y ha asegurado que es "evidente" que se les ha querido expulsar porque "en esa estrategia de ser muleta de Sánchez" ambos diputados eran "un problema". "Al final es evidente que se nos quiere expulsar de UPN porque molestamos, y molestamos porque en esa estrategia de ser muleta de Sánchez, nosotros éramos un problema. Y ese problema había que quitarlo y había que echarlo. Ese es el motivo por el que nos expulsan del partido", ha afirmado ante los medios de comunicación.

En este sentido, ha asegurado que ni Sayas ni él van a "participar en esa estrategia de querer ser una muleta del sanchismo" y que "el centro derecha de Navarra necesita una alternativa fuerte, real, que dé solución a los problemas de los ciudadanos". "Y no que su máxima aspiración sea que si un día Bildu no quiere apoyar, que ahí estemos nosotros para ver si el Partido Socialista nos quiere dar unas migajas y nos deja sentarnos en su mesa. Eso es una vergüenza para nosotros, para todos los que han votado y nosotros ahí no vamos a participar", ha reiterado.

Tras asegurar que UPN "ha cambiado el rumbo" mientras que ellos "están donde estaban", ha calificado de "muy grave" el hecho de que la formación regionalista haya "renunciado a ser alternativa" al actual Gobierno. "La gente se está desafiliando del partido. Gente que fundó este partido, que estuvo en la fundación del partido, que puso dinero para que se fundara este partido, se va a dar de baja porque ya no les representa, ya no representa lo que fueron sus principios y valores", ha sentenciado.